Театр на Таганке предложил посетителям без маски билеты за полмиллиона рублей
Театр на Таганке предложил посетителям без маски купить билеты на спектакли за 500 001 рубль. Соответствующая информация появилась на странице культурного учреждения в Instagram.
Отмечается, что по многочисленным просьбам отдельных посетителей в стоимость билета включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима. В особый пакет входят возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, а также отдельный вход и выход для человека.
— Сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму один рубль — в конце концов, искусство должно быть доступным, — говорится в сообщении театра.
Ранее спектакль в столичном Театре на Таганке задержали на час из-за нежелания зрительницы надеть маску. Женщина не подчинялась требованию сотрудников театра покинуть зал. Прибывшие полицейские вывели нарушительницу общественного порядка. Затем спектакль был начат.
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