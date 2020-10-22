Театр на Таганке предложил посетителям без маски билеты за полмиллиона рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 76/21с1 Карта всех событий

Театр на Таганке предложил посетителям без маски купить билеты на спектакли за 500 001 рубль. Соответствующая информация появилась на странице культурного учреждения в Instagram.

Отмечается, что по многочисленным просьбам отдельных посетителей в стоимость билета включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима. В особый пакет входят возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, а также отдельный вход и выход для человека.

— Сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму один рубль — в конце концов, искусство должно быть доступным, — говорится в сообщении театра.

Ранее спектакль в столичном Театре на Таганке задержали на час из-за нежелания зрительницы надеть маску. Женщина не подчинялась требованию сотрудников театра покинуть зал. Прибывшие полицейские вывели нарушительницу общественного порядка. Затем спектакль был начат.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Театр «Ленком Марка Захарова» временно закрыли из-за болезни сотрудников