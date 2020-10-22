Театр «Ленком Марка Захарова» временно закрыли из-за болезни сотрудников

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Театр «Ленком Марка Захарова» временно закрыт из-за участившихся случаев заболевания сотрудников. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили на странице культурного учреждения в Instagram.

Отмечается, что театр не будет работать с 22 октября до 4 ноября. Все спектакли, которые должны были пройти в этот период, переносятся на декабрь. Ранее купленные билеты на перенесенные мероприятия будут действительны.

— В случае несогласия с датой переноса спектаклей билеты подлежат возврату, — говорится в сообщении.

Более подробная информация о возврате билетов будет известна позднее.

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