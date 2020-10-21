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В «Современнике» рассказали, какой спектакль отменили из-за Ефремова
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

В «Современнике» рассказали, какой спектакль отменили из-за Ефремова

Олег Сыров

Культура

Спектакль «Амстердам» режиссера Сергея Газарова в театре «Современник» ставиться больше не будет. Об этом «Вечерней Москве» рассказала актриса Алена Бабенко.

— В ближайшее время этого спектакля не будет. У нас нет главного исполнителя. Михаил Ефремов исполнял роль Скворцова, главного героя, — сказала она.

Бабенко уточнила, что никаких разговоров о замене, по крайней мере в коллективе, не велось.

Ранее Юрий Стоянов рассказал «ВМ», почему он согласился заменить Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы». Народный артист РФ также объяснил, почему в театре Ермоловой больше не будут ставить «Неуловимых мстителей».

Напомним, актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП. До вступления приговора в силу он будет находиться в СИЗО.

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Михаил Ефремовтеатр
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