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Дом по реновации с квартирами комфорткласса построят в Дмитровском районе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Дом по реновации с квартирами комфорткласса построят в Дмитровском районе

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район, 15-й микрорайонКарта всех событий

Новостройку на 140 квартир возведут в Дмитровском районе по программе реновации жилья в Москве. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Дом начнут возводить на Клязьминской улице. Проект здания получил согласование. Квартиры в новостройке должны соответствовать статусу комфорткласса. Несколько квартир отдадут людям с ограниченными возможностями.

В доме появится подземная автостоянка, а первый этаж отдадут под коммерческую деятельность. Придомовую территорию планируется благоустроить: там установят площадки для занятия спортом и детских игр.

— Основная цель программы реновации заключается в улучшении жилищных условий москвичей. Благодаря программе 350 тысяч семей, а это более миллиона человек, смогут переехать из ветхих пятиэтажек в новое и современное жилье, — приводятся слова Леонова на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что квартиры комфорткласса в столице получили порядка 21 тысячи семей.

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Дмитровский районреновациястроительство
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