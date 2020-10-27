Власти РФ выработают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Российские власти вырабатывают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии. Соответствующее заявление сделал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой во вторник, 27 октября, во время заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Он пояснил, что важно и в дальнейшем держать ситуацию под контролем и анализировать все существующие риски. Кроме того, Толстой уточнил, что культурные учреждения в стране исчерпали накопленные ранее внебюджетные ресурсы.

— За время полного карантина (из-за коронавируса — прим. «ВМ») даже наши самые крупные театры, и Большой театр — конкретный пример, — уточнил советник президента.

Он добавил, что субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов, передает РИА Новости.

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