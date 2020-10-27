Путин потребовал выполнить поручение об учете памятников культуры
Президент России Владимир Путин потребовал в полном объеме выполнить ранее данное поручение о строгом учете и паспортизации памятников культуры в стране. Такое заявление глава государства сделал во вторник, 27 октября, во время заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству.
На необходимость выполнения указанного поручения президент обратил внимание правительства РФ и Министерства культуры.
— Надо посмотреть, какие здесь необходимо задействовать дополнительные резервы, — отметил Путин.
Кроме того, в ходе заседания он подчеркнул, что одной из важнейших задач государства является сбережение уникального наследия России, передает РИА Новости.
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