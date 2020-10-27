Экс-супруга Жигунова рассказала, как переживала роман мужа с Заворотнюк

Фото: Михаил Садчиков — младший, «Вечерняя Москва»

Роман звезд сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова завязался, когда оба состояли в отношениях. Из-за этого актеры нередко подвергались критике публики, а их избранники даже сблизились на фоне обсуждений отношений знаменитостей.

По словам экс-супруги Жигунова Веры Новиковой, ее и бывшего мужа Заворотнюк Дмитрия Стрюкова объединило предательство близких.

— Он очень болезненно все это переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой, — призналась Новикова в эфире передачи «Судьба человека».

После подобных откровений в СМИ стали появляться слухи, что Новикова сама задумывалась о самоубийстве. Артистка предположила, что за распространением этих сведений мог стоять Стрюков. Она даже допустила, что некоторые их беседы мужчина записывал на диктофон.

Однако Новикова действительно находилась в тяжелом состоянии, справиться с ним ей помогли дочери Анастасия и Мария. По словам самой актрисы, дети поддерживали ее и дарили заботу.

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