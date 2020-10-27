Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экс-супруга Жигунова рассказала, как переживала роман мужа с Заворотнюк
Фото: Михаил Садчиков — младший, «Вечерняя Москва»

Экс-супруга Жигунова рассказала, как переживала роман мужа с Заворотнюк

Юлия Захарова

Звезды

Роман звезд сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова завязался, когда оба состояли в отношениях. Из-за этого актеры нередко подвергались критике публики, а их избранники даже сблизились на фоне обсуждений отношений знаменитостей.

По словам экс-супруги Жигунова Веры Новиковой, ее и бывшего мужа Заворотнюк Дмитрия Стрюкова объединило предательство близких.

— Он очень болезненно все это переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой, — призналась Новикова в эфире передачи «Судьба человека».

После подобных откровений в СМИ стали появляться слухи, что Новикова сама задумывалась о самоубийстве. Артистка предположила, что за распространением этих сведений мог стоять Стрюков. Она даже допустила, что некоторые их беседы мужчина записывал на диктофон.

Однако Новикова действительно находилась в тяжелом состоянии, справиться с ним ей помогли дочери Анастасия и Мария. По словам самой актрисы, дети поддерживали ее и дарили заботу.

Читайте также: «Я его не разлюбила»: экс-жена Жигунова рассказала подробности второго развода

Анастасия ЗаворотнюкСергей ЖигуновВера Новикова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте