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«Я его не разлюбила»: экс-жена Жигунова рассказала подробности второго развода
Вера Новикова и Сергей Жигунов прожили вместе более 30 лет / Фото: youtube.com

«Я его не разлюбила»: экс-жена Жигунова рассказала подробности второго развода

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Вера Новикова впервые рассказала подробности второго развода с Сергеем Жигуновым. Они были женаты в первый раз 21 год, расставалась пара из-за романа артиста с Анастасией Заворотнюк, но потом бывшие супруги решили снова пожениться и прожили еще 10 лет. Новикова отметила, что их отношения с мужем опять начали портиться, они стали отдаляться друг от друга, но Жигунов для нее навсегда останется родным человеком.

— Сначала мы просто разъехались, но у меня было ощущение несерьезности происходящего, ведь мы взрослые люди и столько лет прожили вместе. Я думала, что мы поговорим и все наладится, но не получилось. Наступил семейный кризис. Я поняла, что сильно устала, было непонимание этой ситуации из-за того, что она повторяется. Тогда мы с подругой съездили отдохнуть в Болгарию, и по приезде я собрала вещи Сережи и попросила его забрать их. Я не разлюбила его, однако моя любовь перешла в другое качество, я не хочу с ним жить, но переживаю за него, — рассказала бывшая жена Жигунова в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Она отметила, что причиной их развода на этот раз не была другая женщина, о новом романе Жигунова с Викторией Ворожбит она узнала только через год после расставания. Сейчас актриса продолжает общаться с экс-супругом, ведь у них общие дети и уже есть внучка. Она добавила, что их развод был спокойным, они не судятся из-за имущества и ничего не делят.

Также Новикова сказала, что на этот раз возращение супруга невозможно, хотя она понимает, что в жизни все может быть.

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Сергей ЖигуновразводВера Новикова
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