Путину пожаловались на абсурдную маркировку книг по возрасту

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская пожаловалась президенту России Владимиру Путину на абсурдную возрастную маркировку литературы в стране. Об этом она сообщила во вторник, 27 октября, во время заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству.

В частности, она пояснила, что некоторые произведения имеют маркировки 18+ или 16+, но при этом входят в школьную программу. В качестве примера Ямпольская привела роман Михаила Шолохова «Тихий Дон».

— Если его продадут или выдадут ребенку моложе, последует наказание, — уточнила депутат.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Она также обратила внимание на то, что такая возрастная маркировка является не рекомендацией, а закрепленным в законе императивом. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что маркировка на телевидении также достигла абсурда. По ее словам, «Малыш и Карлсон» получил маркировку 16+. Говоря об этом, Ямпольская сыронизировала на тему «полного запрета».

— Мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком, — отметила депутат.

В свою очередь Путин напомнил, что эта тема поднимается уже не в первый раз и пообещал сформулировать по данному направлению соответствующие поручения по результатам заседания.

Читайте также: Путин пообещал подумать о создании органа по типу Росохранкультуры