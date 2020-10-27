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Путину пожаловались на абсурдную маркировку книг по возрасту
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путину пожаловались на абсурдную маркировку книг по возрасту

Евгения Звощик

Общество

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская пожаловалась президенту России Владимиру Путину на абсурдную возрастную маркировку литературы в стране. Об этом она сообщила во вторник, 27 октября, во время заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству.

В частности, она пояснила, что некоторые произведения имеют маркировки 18+ или 16+, но при этом входят в школьную программу. В качестве примера Ямпольская привела роман Михаила Шолохова «Тихий Дон».

— Если его продадут или выдадут ребенку моложе, последует наказание, — уточнила депутат.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Она также обратила внимание на то, что такая возрастная маркировка является не рекомендацией, а закрепленным в законе императивом. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что маркировка на телевидении также достигла абсурда. По ее словам, «Малыш и Карлсон» получил маркировку 16+. Говоря об этом, Ямпольская сыронизировала на тему «полного запрета».

— Мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком, — отметила депутат.

В свою очередь Путин напомнил, что эта тема поднимается уже не в первый раз и пообещал сформулировать по данному направлению соответствующие поручения по результатам заседания.

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книгивозрастная маркировкаВладимир Путин
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