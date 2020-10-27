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Путин пообещал подумать о создании органа по типу Росохранкультуры
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин пообещал подумать о создании органа по типу Росохранкультуры

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Профильный орган в виде аналога Росохранкультуры может появиться в России. О создании такого ведомства пообещал подумать президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 октября, во время заседания совета по культуре и искусству.

Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы эта бюрократическая структура не была препятствием на пути реализации какого-либо проекта, связанного со строительством в области культуры, передает ТАСС.

— Я сейчас не хочу никого ни в чем подозревать и не хочу ругать. Но вы догадываетесь, что я имею в виду, — добавил глава государства.

Ранее советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что российские власти вырабатывают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии.

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российская культураВладимир Путининициатива
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