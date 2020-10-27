Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы и на ТТК

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

ТТК Комсомольский проспект Карта всех событий

Ограничения движения введут на нескольких улицах в центре Москвы, в том числе на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Из-за ремонта на ТТК произойдут изменения на участке в районе пересечения с Комсомольским проспектом. Там закроют по одной полосе в каждом направлении. Ограничения будут действовать с 30 октября по 20 декабря.

Фото: ЦОДД

Также в центре Москвы введут одностороннее движение на части Болотной набережной. Машины будут двигаться в сторону Берсеневского переулка. Период ограничения — с 1 ноября по 25 декабря.

Фото: ЦОДД

Одну полосу для транспорта закроют на улице Щепкина и в Больничном переулке. Там проведут ремонт инженерных сетей. Ограничения будут действовать в два этапа: с 31 октября по 25 декабря и с 1 по 25 апреля.

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