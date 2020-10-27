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Российская молодежь оценила ситуацию в мире и в собственной жизни
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российская молодежь оценила ситуацию в мире и в собственной жизни

Евгения Звощик

Общество

Большинство молодых людей в России негативно оценивает ситуацию в мире. Такая информация следует из данных исследования «Коронакризис» ВЦИОМ, опубликованных во вторник, 27 октября.

Уточняется, что 65 процентов молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (младшая молодежная группа) оценивают ситуацию в мире как плохую. Того же мнения придерживается большинство в старшей молодежной группе — 64 процента граждан в возрасте от 25 до 34 лет.

При этом ситуацию в своем городе или другом населенном пункте молодые люди 18–24 лет оценили в целом положительно. В частности, 60 процентов посчитали ее хорошей, а 38 процентов — плохой. В группе россиян возраста 25–34 лет процентное соотношение немного изменилась: 49 процентов выбрали вариант «плохо», а 47 процентов — «хорошо».

Также российская молодежь оценила ситуацию конкретно в своей жизни. Оказалось, что 76 процентов молодежи 18–24 лет позитивно оценивает обстановку в своей жизни. Того же мнения придерживаются 66 процентов молодых людей 25-34 лет, передает РИА Новости.

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