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Московские рестораторы поддерживают внедрение системы QR-кодов в ночных заведениях и готовы распространять ее и на дневные. Ресторатор Аркадий Новиков сообщил журналистам, что система QR-кодов уже внедрена во всех заведениях Novikov group, которые работают после полуночи.

— Мы уже регистрируем гостей через QR-код во всех заведениях, которые работают после 24 часов, но пока гости не очень активно реагируют на регистрацию в ресторанах. Мы пытаемся им объяснять, почему это важно. Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать. Любое постановление мы выполняем. Важно, чтобы наши посетители понимали, что это необходимо делать, и регистрировались. Я думаю, что это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших, — сказал Аркадий Новиков.

В свою очередь владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман отметил, что считает необходимым распространить систему QR-кодов и на дневные заведения.

— Мы в нескольких проектах, которые сейчас работают в ночном режиме, применяем QR-код. Гости реагируют на ура и считают, что это положительная идея. Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось все ресторанное сообщество. Сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас. Я считаю, что эта мера позволяет обезопасить граждан, и думаю, что мы распространим эту систему на все наши заведения и будем договариваться с гостями. Ведь это для их блага. У меня нет сомнений, что они воспримут эту систему адекватно. Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо и для гостей, и для персонала. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы, — пояснил Владимир Перельман.

Основатель и совладелец ресторанов «Уголек», Pinch, Uilliam's и «Северяне» Илья Тютенков также сообщил, что планирует распространить систему на все свои проекты.

— Мы начали применять QR-коды в одном из проектов и сейчас в остальных будем это делать. Чтобы эта система эффективно работала, нужно, чтобы она распространялась повсеместно. Как альтернативу закрытию я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить введение QR-кода на заведения, которые работают днем. Мы готовы включить эту систему. Желательно, чтобы так делали все массово. Все достаточно просто технологически, удобно, — сказал Илья Тютенков.

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