Система QR-кодов может появиться на предприятиях торговли Москвы

Систему QR-кодов, которая действует в ночных клубах столицы, могут распространить на торговые предприятия города. Об этом заявил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, система регистрации посетителей работает четко. По своему желанию ее ввели некоторые заведения общественного питания столицы — кафе и рестораны.

— Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы, — цитирует Немерюка ТАСС.

Системы QR-кодов для регистрации посетителей, по его словам, внедрили около 1,5 тысячи заведений столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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