Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Система QR-кодов может появиться на предприятиях торговли Москвы

Система QR-кодов может появиться на предприятиях торговли Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Систему QR-кодов, которая действует в ночных клубах столицы, могут распространить на торговые предприятия города. Об этом заявил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, система регистрации посетителей работает четко. По своему желанию ее ввели некоторые заведения общественного питания столицы — кафе и рестораны.

— Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы, — цитирует Немерюка ТАСС.

Системы QR-кодов для регистрации посетителей, по его словам, внедрили около 1,5 тысячи заведений столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти две тысячи посетителей клубов Москвы известили о контакте с COVID-больными

QR-кодыАлексей Немерюккоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Все мнения
О проекте