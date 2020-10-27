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Полторы тысячи заведений столицы оформили QR-коды для посетителей

Полторы тысячи заведений столицы оформили QR-коды для посетителей

Вероника Кузьминова

Город

Около 1,5 тысячи заведений в Москве оформили QR-коды, чтобы регистрировать посетителей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк во вторник, 27 октября.

По его словам, система уже используется предпринимателями. На прошлой неделе QR-коды каждый день использовали по 40–60 тысяч раз, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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Читайте также: Более 1,4 тысячи ночных заведений Москвы получили QR-коды в рамках системы чек-ин

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