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Почти две тысячи посетителей клубов Москвы известили о контакте с COVID-больными
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Почти две тысячи посетителей клубов Москвы известили о контакте с COVID-больными

Вероника Кузьминова

Город

Около 1,7 тысячи посетителей ночных клубов столицы получили CМC-уведомление о возможном контакте с больным коронавирусом. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Получившим оповещения рекомендовали сдать тест на COVID-19.

— Порядка 1700 посетителей получили СМС-уведомления о том, что им необходимо провериться на ковид, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших, — цитирует Немерюка ТАСС.

Он добавил, что в среднем с помощью QR-кодов в заведениях каждый день регистрируются по 40-60 тысяч посетителей. Система помогла установить 26 случаев, когда больные инфекцией люди могли контактировать с гостями заведений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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Читайте также: Система QR-кодов может появиться на предприятиях торговли Москвы

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