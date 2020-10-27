Департамент образования Москвы: Онлайн-обучение стало мировой тенденцией

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавируса спровоцировала переход к дистанционному обучению, при этом онлайн-образование стало общей мировой тенденцией. К такому выводу пришли эксперты на конференции «Цифровое образование — новая реальность» Департамента образования Москвы.

Также спикеры выяснили, что детям комфортен удаленный формат, так как молодые россияне начинают и сами производить цифровой контент. При этом интернет-платформы помогают улучшить эффективность обучения.

— Сейчас мы приходим к тому, что голос учителя, наставника является важнейшим в разработке цифровой дидактики. Школа, которая у нас сейчас зарождается, она уже качественно другая. Нам нужно перестать противопоставлять дистанционное обучение и реальную школу и смотреть, какие есть возможные пути сближения и интеграции, а не делать выбор только в пользу одного или другого, — приводятся слова заместителя главы департамента образования и науки города Наталии Киселевой на портале «Школа большого города».

Уточняется, что зрителями конференции стали более 800 тысяч человек.

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