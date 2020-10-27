Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Департамент образования Москвы: Онлайн-обучение стало мировой тенденцией
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Департамент образования Москвы: Онлайн-обучение стало мировой тенденцией

Вероника Кузьминова

Город

Пандемия коронавируса спровоцировала переход к дистанционному обучению, при этом онлайн-образование стало общей мировой тенденцией. К такому выводу пришли эксперты на конференции «Цифровое образование — новая реальность» Департамента образования Москвы.

Также спикеры выяснили, что детям комфортен удаленный формат, так как молодые россияне начинают и сами производить цифровой контент. При этом интернет-платформы помогают улучшить эффективность обучения.

— Сейчас мы приходим к тому, что голос учителя, наставника является важнейшим в разработке цифровой дидактики. Школа, которая у нас сейчас зарождается, она уже качественно другая. Нам нужно перестать противопоставлять дистанционное обучение и реальную школу и смотреть, какие есть возможные пути сближения и интеграции, а не делать выбор только в пользу одного или другого, — приводятся слова заместителя главы департамента образования и науки города Наталии Киселевой на портале «Школа большого города».

Уточняется, что зрителями конференции стали более 800 тысяч человек.

Читайте также: Эксперт: Школьники используют соцсети для образования

Департамент образования городаонлайн-образованиешкола
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте