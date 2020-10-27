Эксперт: Школьники используют соцсети для образования

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Инструменты социальных сетей дополняют общение между учителями и учениками. Об этом рассказала руководитель образовательных проектов соцсети «ВКонтакте» Алсу Гарифуллина во время онлайн-мероприятия Департамента образования и науки Москвы по цифровому образованию во вторник, 27 октября.

— Соцсети и мессенджеры стали тем местом, где школьники, учителя и родители начали эффективно общаться. Мы видим, что больше стало создаваться учебных сообществ в соцсетях, появились информационные чаты с учителями и родителями, — сказала эксперт.

Она отметила, что коммуникация между педагогами и школьниками может быть удаленной, что и показало дистанционное обучение в период пандемии.

Онлайн-конференцию по цифровому образованию в прямом эфире транслируют в соцсети «ВКонтакте».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала о системе защиты дистанционного образования. Так, например, в программу Московской электронной школы (МЭШ) вшита система видеосвязи, где не будет нежелательного контента, который может «всплывать» в других сторонних программах.

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