Детский омбудсмен Москвы рассказала о системе защиты дистанционного образования

Фото: Из личного архива Ольги Ярославской

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала о системе защиты дистанционного образования.

Она отметила, что ежедневно получает сообщения от родителей школьников о качестве работы Московской электронной школы (МЭШ). Ольга Ярославская сообщила, что по окончании прошлого учебного года аппарат уполномоченного провел анализ того, как прошел переход на дистанционное образование.

— Тогда мы сделали большое исследование, опросили учеников и учителей, родителей. Замечания были, МЭШ тоже не выдерживала нагрузки, — сказала она. — Мы предложили создать межведомственную комиссию с участием департаментов образования и науки, информационных технологий города Москвы, аппарата уполномоченного по правам человека для проработки технической, технологической и методической составляющих Московской электронной школы. Предложили разработать нормативную базу Московской электронной школы, дополнить закон понятием «дистанционное обучение» и регламентировать его порядок. Пока все это в работе — прошло мало времени.

Ольга Ярославская заявила, что уже в октябре сразу 600 тысяч старшеклассников снова вышли в МЭШ. И хотя сбои в системе еще присутствуют, сам ресурс — уникальный.

— Это синергия традиционного образования и цифровых технологий. Она дает возможность учить и учиться даже в условиях пандемии. Такого ресурса нет нигде больше: сотни тысяч пользователей, многие тысячи видеоуроков, материалов и даже лабораторий. Включаешь компьютер — и вперед, можешь получить и задания, и всю школьную программу, и кучу дополнительной информации, — подчеркнула Ярославская.

Она отметила, что в программу электронной школы вшита система видеосвязи, где не будет нежелательного контента, который может «всплывать» в других сторонних программах.

— Система видеосвязи новая, обычно такие тестируются чуть ли не год, но у МЭШ не было столько времени, — заключила уполномоченный. — Когда-нибудь все наладится, и нам не нужен будет массовый дистанционный режим. Право на образование — неотъемлемое право ребенка, которое дается ему от рождения. Город старается его реализовать даже в условиях пандемии. И Московская электронная школа здесь — помощник.

СПРАВКА

Ольга Владимировна Ярославская родилась 25 мая 1968 года в Московской области. Окончила Московский областной госинститут физкультуры. Работает с 1985 года. Возглавляла школу, была депутатом от Куркина. Уполномоченным по правам ребенка стала в этом году.

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