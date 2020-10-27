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Названы знаки зодиака, представительницы которых сражают мужчин наповал
Фото: pixabay.com/Alpcem

Названы знаки зодиака, представительницы которых сражают мужчин наповал

Юлия Захарова

Общество

Внешность женщин играет одну из ключевых ролей для мужчин, поэтому они чаще всего выбирают привлекательных спутниц. Однако, по словам астрологов, представительницы двух знаков зодиака достигли совершенства в искусстве соблазнения и способны сразить своими чарами наповал.

Женщины, рожденные под знаком Льва, могут вскружить голову мужчине, даже если придут на свидание без макияжа и не станут заморачиваться с нарядом. Они обладают внутренней сексуальностью, харизмой и притягательностью, при этом с ними легко общаться. Мужчины могут затронуть любую тему и будут смотреть на Львиц с открытым ртом, едва скрывая восхищение.

У дам-Скорпионов есть необъяснимый магнетизм, которым они покоряют представителей сильного пола. Они уверены в своей красоте и пользуются этим, чтобы завоевать внимание как можно большего числа поклонников. Даже если такая женщина сперва кажется легкой «добычей» для мужчин, в результате они понимают, что на самом деле бой проиграли именно они, сообщает портал Uznayvse.ru.

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