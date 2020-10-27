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Режиссера Романа Виктюка забрали в больницу с COVID-19
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Режиссера Романа Виктюка забрали в больницу с COVID-19

Вероника Кузьминова

Звезды

Режиссера Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщил представитель театра Виктюка.

— У него коронавирус. Он лежит в больнице, — цитирует представителей театра ТАСС.

Там уточнили, что коронавирусом заболела половина труппы. Именно поэтому театр закрывался на карантин. Спустя время он вернулся к работе в штатном режиме.

СПРАВКА «ВМ»

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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Роман Виктюкрежиссеркоронавирус
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