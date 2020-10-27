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«Крепкий мужик»: Киркоров сообщил о здоровье зараженного COVID-19 отца
Фото: instagram.com/fkirkorov

«Крепкий мужик»: Киркоров сообщил о здоровье зараженного COVID-19 отца

Юлия Захарова

Звезды

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о состоянии зараженного коронавирусом отца. По его словам, Бедросу Киркорову стало значительно лучше.

— Слава богу, кризис миновал, крепкий оказался мужик. Папа быстро идет на поправку, поводов для тревоги нет, — цитирует исполнителя Дни.ру.

Ранее Киркоров сообщал, что отец переносит болезнь бессимптомно. Король эстрады находился на отдыхе, когда родитель заболел, но, узнав о его здоровье, немедленно выехал в Москву.

По данным ряда СМИ, Бедроса Киркорова госпитализировали из-за проблем с сердцем, возникших на фоне заболевания. Однако супруга певца Людмила Смирнова сообщила, что данные сведения не соответствуют действительности.

Филипп Киркоров сам переболел коронавирусом летом. Он добавил, что неприятных симптомов у него не возникало. Как рассказал исполнитель, больше никто из родных заражен не был.

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