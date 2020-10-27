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Евгений Петросян ответил на слухи о госпитализации с коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Евгений Петросян ответил на слухи о госпитализации с коронавирусом

Ростислав Зубков

Звезды

Юморист Евгений Петросян чувствует себя нормально, в больницу с коронавирусом его не отвозили. Об этом он заявил «Вечерней Москве», комментируя слухи о своей госпитализации в Москве.

Ранее СМИ написали, что комика доставили в столичное медучреждение с симптомами COVID-19.

Однако слухи о выявлении инфекции у сатирика не подтвердились.

— Что вы, со мной все хорошо, просто ездил на консультацию к врачу. И вам советую! — сказал Петросян корреспонденту «ВМ».

Он добавил, что ковид у него не нашли.

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Евгений Петросянгоспитализациякоронавирус
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