Евгений Петросян ответил на слухи о госпитализации с коронавирусом
Юморист Евгений Петросян чувствует себя нормально, в больницу с коронавирусом его не отвозили. Об этом он заявил «Вечерней Москве», комментируя слухи о своей госпитализации в Москве.
Ранее СМИ написали, что комика доставили в столичное медучреждение с симптомами COVID-19.
Однако слухи о выявлении инфекции у сатирика не подтвердились.
— Что вы, со мной все хорошо, просто ездил на консультацию к врачу. И вам советую! — сказал Петросян корреспонденту «ВМ».
Он добавил, что ковид у него не нашли.
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