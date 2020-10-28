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Анастасия Макеева рассказала о четырех неудачных процедурах ЭКО
Анастасия Макеева три раза была замужем / Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева рассказала о четырех неудачных процедурах ЭКО

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Анастасия Макеева приняла участие в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», где рассказала об обстоятельствах, которые не позволяют ей стать матерью. Она призналась, что перенесла четыре неудачные процедуры ЭКО.

Макеева сообщила, что на протяжении 8 лет пыталась забеременеть, но у нее не получалось.

— Я много плакала по этому поводу, однако до сих пор уверена, что у меня еще будет малыш. Мне хочется верить, что однажды произойдет чудо и я буду мамой. Но пока это не получается, — сказала звезда.

Она отметила, что после четырех попыток ЭКО ее здоровье сильно пострадало в результате гормонального лечения, но она продолжает бороться за возможность иметь детей.

Актриса три раза была замужем. Первым ее избранником был актер Петр Кислов, но пара быстро рассталась. После этого Макеева оформила отношения с музыкантом Глебом Матвейчуком. Они сыграли свадьбу в 2010 году, однако в 2018 году супруги развелись. Позднее стало известно, что артистка стала женой юриста Александра Саковича. Но зимой этого года появилась информация о разводе пары.

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беременностьЭКОАнастасия Макеева
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