Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задержан подозреваемый в угоне машины за три миллиона рублей в Королеве
Фото: pixabay.com

Задержан подозреваемый в угоне машины за три миллиона рублей в Королеве

Юлия Курганова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Королеве подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 3 миллиона рублей из подземного паркинга. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

В отдел полиции обратился местный житель, он сообщил, что из подземного паркинга на улице Макаренко похитили его автомобиль иностранного производства. Ущерб потерпевший оценил в 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель поселка Власиха. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный автомобиль изъяли.

Читайте также: Неизвестные ограбили водителя и угнали его машину на юго-востоке Москвы

задержание подозреваемогокражаавтомобиль
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте