Задержан подозреваемый в угоне машины за три миллиона рублей в Королеве

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Королеве подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 3 миллиона рублей из подземного паркинга. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

В отдел полиции обратился местный житель, он сообщил, что из подземного паркинга на улице Макаренко похитили его автомобиль иностранного производства. Ущерб потерпевший оценил в 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель поселка Власиха. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный автомобиль изъяли.

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