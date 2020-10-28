Мозаичный пол обнаружили реставраторы в старинном особняке в Москве
Во время реставрации главного дома бывшей усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века специалисты нашли мозаичный пол из мраморной крошки.
Двухэтажный особняк по адресу улица Земляной Вал, дом № 56, строение 3 отличает богатый лепной декор. Здание построено в стиле классицизма с элементами барокко.
По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, мозаичный пол обнаружили в холле первого этажа, он датируется XIX веком.
— Мозаика выложена из кусочков мрамора трех цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из черных и красных линий. Мозаика неплохо сохранилась до наших дней. Ее уже изучают специалисты, — сказал Алексей Емельянов.
Он отметил, что проект реставрации скорректируют, чтобы вернуть мозаике исторический облик.
Во время работ поверхность пола планируют очистить от загрязнений. Специалисты восстановят утерянные элементы, покрытие приведут в порядок с помощью мозаично-шлифовальных машин, также поверхность промоют специальными составами и водой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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