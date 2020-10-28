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Мозаичный пол обнаружили реставраторы в старинном особняке в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мозаичный пол обнаружили реставраторы в старинном особняке в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 56с3Карта всех событий

Во время реставрации главного дома бывшей усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века специалисты нашли мозаичный пол из мраморной крошки.

Двухэтажный особняк по адресу улица Земляной Вал, дом № 56, строение 3 отличает богатый лепной декор. Здание построено в стиле классицизма с элементами барокко.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, мозаичный пол обнаружили в холле первого этажа, он датируется XIX веком.

— Мозаика выложена из кусочков мрамора трех цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из черных и красных линий. Мозаика неплохо сохранилась до наших дней. Ее уже изучают специалисты, — сказал Алексей Емельянов.

Он отметил, что проект реставрации скорректируют, чтобы вернуть мозаике исторический облик.

Во время работ поверхность пола планируют очистить от загрязнений. Специалисты восстановят утерянные элементы, покрытие приведут в порядок с помощью мозаично-шлифовальных машин, также поверхность промоют специальными составами и водой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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