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На фасад дома в Басманном районе Москвы вернут табличку Осоавиахима
Фото: mos.ru

На фасад дома в Басманном районе Москвы вернут табличку Осоавиахима

Юлия Курганова

Город
Покровка, дом 14/2, строение 1Карта всех событий

В 2021 году на фасад бывшего главного дома усадьбы Т.Ф. Эминского вернут исторический почетный знак Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). Здание находится на улице Покровка, дом 14/2, строение 1. Об этом сообщил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия города Москвы.

Историческую табличку утеряли несколько лет назад. Вместо нее после реставрации установят аналогичную, которая была демонтирована с другого здания в 1970-е годы.

С просьбой вернуть табличку в Мосгорнаследие обратились жители дома и муниципальные депутаты Басманного района.

Отмечается, что специалисты Ассоциации реставраторов России восстановят знак, который был снят со здания в Елизаветинском переулке, чтобы разместить его на новом доме.

Также в 2018–2019 годах три такие же таблички были отреставрированы в Таганском районе при содействии Мосгорнаследия по инициативе местных жителей и депутатов. Еще аналогичная воссозданная эмблема вернулась на фасад дома № 16 на Пятницкой улице.

— Знак Осоавиахима считался почетным, люди действительно старались и прикладывали усилия для того, чтобы получить право разместить его на своем доме. Это часть нашей истории, которая должна быть обязательно сохранена, — не многие сейчас уже вспомнят об идее, которая действительно сплотила множество людей, — отметил Емельянов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Общественно-политическая организация «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству» (Осоавиахим) была создана в СССР в 1927 году и просуществовала до 1948 года. Значок организации выглядел как пятиконечная красная звезда, на фоне которой разместились серп, молот, шестерня, сноп колосьев, пропеллер, винтовка и противогаз — символы обороны. Внизу на ленте есть надпись «Крепим оборону СССР».

Настенные знаки с такой же символикой размещали на домах. Они указывали на то, что жильцы дома сдали нормы «Готов к ПВХО» (противовоздушной и противохимической обороне) первой ступени и что на каждые 100 жильцов есть минимум один, который имеет значок «Готов к ПВХО» второй ступени, и один инструктор по герметизации жилищ для защиты от отравляющих веществ.

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Басманный районМоскваОсоавиахим
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