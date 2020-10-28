«Скажете, что вы моя любовница»: Тарзан предложил девушкам подзаработать

Фото: youtube.com / Регина Тодоренко

Знаменитый стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, опубликовал ролик, в котором предложил девушкам заработать, притворившись его любовницами, как Анастасия Шульженко и Ксения Чернова. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На видео артист рассказал, что подписчицы, которые хотят поправить свое «финансовое положение», могут обращаться в программу «На самом деле». По его словам, шоу все больше удивляет зрителей новыми историями.

— Придете туда, скажете, что вы моя любовница. Этот сериал может быть вечным. Давайте, кто удивит новой историей? А то ныненшние и старые любовницы уже задолбали, — признался супруг Наташи Королевой.

Поклонников Тарзана рассмешила такая идея артиста. Однако многие посочувствовали певице.

«Терпения Королевой, а вы до сих пор веселитесь», «Не думаю что вашей жене понравится Ваша шутка....», «Теперь этот сериал будет бесконечный как и ДОМ-2»,«Ждем продолжение многосерийного сериала», — отметили фолловеры.

Ранее сообщалось, что между Сергеем Глушко и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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