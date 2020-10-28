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Депутат Рады заявил, что Владимиру Зеленскому не нужен мир в Донбассе
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Депутат Рады заявил, что Владимиру Зеленскому не нужен мир в Донбассе

Ростислав Зубков

Общество

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет положить конец конфликту на юго-востоке страны. Так парламентарий отреагировал на слова главы государства, который ранее заверил, что мир и возвращение территорий в Донбассе — его первостепенная задача.

— Это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен, — сказал Кузьмин в эфире «112 Украины».

Законодатель добавил, что Зеленский ничего не делает для выполнения поставленных целей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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