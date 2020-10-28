Юных москвичей пригласили на мероприятия ко Дню анимации от НКО

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В Международный день анимации московские некоммерческие организации (НКО) пригласили юных москвичей записаться на онлайн-курсы по мультипликации, освоить GIF-анимацию и прослушать лекции Юрия Норштейна.

Все мероприятия планируют провести в режиме онлайн.

Директор сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков отметил, что для продолжения традиций отечественных мультипликаторов необходимо воспитывать новое поколение мастеров анимации.

— Поэтому мы поддерживаем некоммерческие организации, которые популяризируют мультипликацию и открывают московским школьникам дверь в эту волшебную профессию, — сказал Симаков.

Проект «ДШИ.онлайн» предлагает несколько курсов, с помощью которых дети смогут разобраться в том, как работает анимация. Так, ребята смогут присоединиться к онлайн-занятию «Создай свой тауматроп».

Кроме того, детям предложили послушать лекции и научиться снимать мультфильмы на онлайн-платформе проекта «Анимация и Я». Первая часть обучения будет теоретической. На портале известные режиссеры и художники поделятся своими знаниями и опытом в области анимации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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