Филадельфию охватили массовые грабежи на фоне полицейского скандала

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Многочисленная толпа занялась мародерством на улицах американского города Филадельфия. О разбое управление местной полиции сообщило ранним утром среды, 28 октября.

— Тревога! Толпа из примерно 1000 человек грабит частные предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню, — указано в заявлении правоохранителей в Twitter.

Жителям семи районов города рекомендовано оставаться дома.

Видео: Telegram-канал «Пул №3»

По информации стражей порядка, демонстранты настроены агрессивно — нередко акции перетекают в грабежи.

Напомним, Филадельфия начала бастовать после очередного полицейского скандала. Горожан возмутило убийство правоохранителями темнокожего мужчины по имени Уолтер Уоллес — младший. Он решил подойти к офицерам с ножом, однако его застрелили после отказа бросить холодное оружие.

К настоящему моменту в результате вспыхнувших протестов была сожжена одна машина полиции, несколько офицеров пострадали. Еще одного сотрудника правопорядка отвезли в больницу после того, как его переехал грузовик.

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