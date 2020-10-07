Обвиняемый в убийстве афроамериканца Флойда экс-полицейский вышел под залог

Фото: youtube.com / NBC News

Бывший офицер полиции Дерек Шовен, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел под залог в размере миллион долларов. Об этом в среду, 7 октября, сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что Шовен должен явиться в суд в марте 2021 года. Его обвиняют в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Беспорядки в США: причины и последствия

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его полицейских прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

После широкого распространения информации о смерти Флойда руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех своих сотрудников, принимавших участие в задержании. Позже одного из экс-полицейских задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. 3 июня генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон переквалифицировал обвинение по делу Флойда на убийство второй степени. Кроме того, обвинения были предъявлены еще троим полицейским, находившимся рядом в момент, когда к Флойду применили удушающий прием при задержании.

Кроме американских городов, в последнее время протесты захлестнули и другие страны, в частности Германию, Великобританию и Швецию. 4 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что наблюдается «иностранное вмешательство» в протесты, происходящие в стране.

Со временем протестующие начали выступать за снос памятников южанам времен Гражданской войны. Эта идея также коснулась статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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