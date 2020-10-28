Российские банки пожаловались на рост кибератак

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Российские банки столкнулись с ростом числа фишинговых атак на электронную почту своих сотрудников. Об этом РИА Новости сообщает в среду, 28 октября, со ссылкой на кредитные организации.

С участившимися нападками мошенников приходится иметь дело персоналу банка «ФК Открытие», «Росбанка» и «Абсолют банка». Представители этих компаний считают, что последние кибератаки не связаны с пандемией коронавируса, но допускают изменение ситуации.

— Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер, — отметил директор департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаил Иванов.

Эксперты подчеркивают, что аферисты практически всегда рассчитывают незаконно обогатиться через вирусные заражения корпоративной инфраструктуры, а также посредством несанкционированного доступа к системам банка, компрометации или краже сведений сотрудников и клиентов.

Как ранее заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов, за большинством кибератак в мире стоят Соединенные Штаты Америки. По словам Храмова, речь идет о фактах, которые Москва получает после проведения анализа ведущими российскими и иностранными компаниями, работающими в сфере информационной безопасности. Приобретаемые сведения показывают, что «наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США», подчеркнул сотрудник Совбеза. Он уточнил, что за период с 2016 по 2019 год число вредоносной активности со стороны Штатов колебалось в пределах 40–75 процентов.

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