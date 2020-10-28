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СМИ: Певицу Нину Шильникову обманули на 3,3 миллиона рублей в Москве
Фото: depositphotos.com

СМИ: Певицу Нину Шильникову обманули на 3,3 миллиона рублей в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

Заслуженная артистка РСФСР, певица Нина Шильникова стала жертвой мошенников, которые выманили у нее более трех миллионов рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 28 октября.

— Нина Николаевна Шильникова стала жертвой аферистов. Злодеи выманили у нее деньги. Мужчина под видом курьера предложил 86-летней женщине обменять старые деньги на новые и таким образом похитил сбережения в разной валюте, эквивалентные 3 330 000 рублей, — уточнили в сообщении.

Источник отметил, что возбуждено уголовное дело. Мошенника разыскивают, он попал на записи камер видеонаблюдения. Кроме того, против злоумышленника имеются другие улики.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по столице сообщили, что 27 октября в полицию обратилась москвичка 1934 года рождения. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей учреждения. Звонившая сообщила, что женщине необходимо поменять пенсионную книжку и к ней домой скоро приедет курьер. Приехавший молодой человек заявил, что он должен поменять старые деньги на новые. После этого «курьер» забрал 1,5 миллиона рублей, 14 тысяч долларов и 5 тысяч евро, принадлежащие женщине, и уехал.

Нина Шильникова — заслуженная артистка РСФСР, певица сопрано.

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