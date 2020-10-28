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Эксперт рассказал о мошенничестве в сервисах при ремонте смартфонов
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал о мошенничестве в сервисах при ремонте смартфонов

Юлия Курганова

Общество

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, что в неофициальных сервисных центрах при ремонте смартфонов клиентов могут обмануть мошенники. Часто злоумышленники подменяют работающие запчасти и вводят клиента в заблуждение касательно степени серьезности поломки, чтобы выставить счет на большую сумму.

— В недобросовестных сервисах могут устанавливать самые дешевые детали, не сообщая клиенту. Например, в сервисах, неаккредитованных Apple, не окажется оригинальных аккумуляторов или других запчастей — будут только аналоги от третьих производителей, хотя мастера могут уверять в обратном, — сообщил эксперт.

Он отметил, что также недобросовестный сервисный центр может сначала сделать ряд работ, а затем запросить за них деньги. В этом случае клиент имеет право отказаться от оплаты этих услуг.

Гриценко предупредил, что если в сервисном центре покупают смартфон на запчасти и при этом спрашивают Apple ID или пароль от учетной записи Google, то скорее всего, это мошенники. Он отметил, что отвязка от учетной записи в этом случае не нужна.

Эксперт рекомендовал обращаться только в официальные сервисные центры. Если все же пользователь хочет сэкономить и обратиться в неофициальный сервис, то следует связаться с несколькими мастерскими и сравнить стоимость требующегося ремонта, передает агентство «Прайм».

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