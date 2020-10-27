Эксперт Роскачества рассказал, какие телефоны лучше защищены от прослушивания

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Владельцы кнопочных телефонов надежнее защищены от прослушки, чем люди, которые пользуются смартфонами. Об этом во вторник, 27 октября, заявил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Он пояснил, что на кнопочный телефон нельзя установить большую часть приложений, включая вредоносные, которые используются для прослушивания разговоров.

Однако, как подчеркнул эксперт, стопроцентную защиту не гарантирует ничто, сообщают «Известия».

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал «Вечерней Москве», как отличить прослушку телефона от обыкновенного сбоя. Он отметил, что в 99 процентах случаев обычным гражданам не стоит опасаться прослушивания, поскольку оно требует много денег. Также в большинстве ситуаций следить за жизнью людей нет необходимости.

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