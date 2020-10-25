Столичные технологии и продукция промышленных предприятий становятся все более востребованными за рубежом

Генеральный директор компании — производителя систем обеззараживания воздуха Ольга Белобровцева пишет на доске показатели / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 25 октября, в экономическом блоке мэрии сообщили: экспорт промышленной продукции Москвы превысил 19 миллиардов долларов. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас развиваются предприятия.

Промышленность столицы наращивает обороты. Пандемия хоть и внесла свои коррективы в работу предприятий, но все же не остановила производства. Ежедневно тысячи видов различной продукции выпускается в Москве для собственных нужд, для регионов и на экспорт. Лидерами с начала года уже названы химическая, фармацевтическая и косметическая отрасли. За рубежом охотно покупают выпущенные предприятиями Москвы полиэтилен, полипропилен, моющие и чистящие средства. Пользуются спросом шоколадные, мучные кондитерские изделия и хлеб, различные продукты на основе муки или молока, готовые корма для животных. Счет экспортной прибыли идет на сотни миллионов долларов.

Особняком стоят технологии. Москва производит беспилотные аппараты, внедряет инновации в системах управления коммунальными и транспортными службами, предлагает системы, которые востребованы даже в космосе. Примером может стать компания, которая производит установки для обеззараживания воздуха. Генеральный директор Ольга Белобровцева отмечает, что в пандемию интерес к их разработкам даже возрос.

— Наша продукция становится только популярнее, — отмечает Белобровцева. — Производимые нами системы уничтожают все известные виды вирусов и бактерий. В нынешних условиях технология вызвала интерес в разных странах Америки, Европы, Азии.

Причинами такого спроса Ольга Белобровцева называет повышенное внимание к эффективным способам очистки воздуха. Обеспокоены этим как в России, так и за рубежом. Грузоперевозки, которые никто не отменял даже в пандемию, помогают доставлять московские инновации прямиком заказчикам.

Всего же, по данным мэрии, столичные товары можно приобрести в 186 странах. В основном это государства Европейского союза, Великобритания, Китай, Турция, Беларусь и Казахстан. При этом в последние пять стран идет половина московского экспорта.

Пандемия не остановила и модернизацию производств. В числе тех, кто готов вкладывать средства в свое развитие, — высокотехнологичные площадки и нефтеперерабатывающие предприятия. Столичные власти готовы помочь развивающимся компаниям. Для многих из них предусмотрены льготы по ряду налогов, субсидии при покупке или модернизации оборудования. Власти обещают: закрывать компании даже при такой непростой эпидемиологической обстановке не будут.

— Промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования, — считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— Ключевые торговые партнеры промышленного экспорта Москвы — Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Китай, куда поставки промышленной продукции увеличены на 37,4 процента. Поддержку компаниям оказывает Центр развития экспорта «Моспром». В зону его интересов входят все аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. Это касается технического регулирования, мер государственной поддержки и информационного сопровождения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве работает свыше 700 крупных и средних промышленных предприятий, также для развития бизнеса функционируют 36 технопарков и пять площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва». На предприятиях трудятся около 700 тысяч квалифицированных работников. В Москве около 200 промышленных зон — это 17 процентов всей территории города (без учета ТиНАО).

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