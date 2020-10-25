Космос на Соколиной горе. В столице создают лучшие в мире спутники

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Как заявила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова, обрабатывающая промышленность города продолжает расширять производственные мощности. А в начале октября мэр Москвы Сергей Собянин открыл универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота, созданный корпорацией ВНИИЭМ. «Вечерняя Москва» рассказывает о политехническом предприятии, чьи специалисты занимаются прорывными направлениями XXI века.

Весь мир облетели спутниковые снимки порта Бейрута после того, как там произошел взрыв. Их опубликовала Госкорпорация Роскосмос. На оперативно полученных детальных изображениях четко отражено место трагедии. «Автор» снимков — российский космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В». Высокие стандарты точности и четкости — «генетическая» особенность всей продукции московской Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (Корпорация «ВНИИЭМ», входит в Госкорпорацию Роскосмос).

Честный «Канопус»

— Космический мониторинг позволял регулярно получать объективную информацию о ходе работ по строительству стратегических во время коронавирусной пандемии объектов, — говорит начальник НТК «Программное и информационное обеспечение космических систем и комплексов» ВНИИЭМ Олег Никонов. — Последствия экологической катастрофы у берегов Камчатки, пик наводнения в Приамурье, распространение пожаров в Воронежской области, масштабы незаконной вырубки лесов — по всем этим проблемам решения принимаются на основе объективных данных. А что может быть объективнее бесстрастного взгляда высокотехнологичной аппаратуры из космоса? «Канопус» не обманешь, и сам он не лжет.

Визуальная достоверность космических снимков — незаменимый инструмент для изучения и мониторинга нашей планеты, помогающий эффективно использовать и управлять ее ресурсами. Использование данных ДЗЗ позволяет предупреждать чрезвычайные ситуации, повышать эффективность разведки и добычи природных ресурсов, охранять окружающую среду и следить за изменением климата.

— Технологии ДЗЗ находят применение практически во всех сферах нашей жизни, — рассказывает Олег Никонов. — Изображения, передаваемые спутниками, находят применение в государственных органах — МЧС, Роскартографии, Минсельхозе, Минприроды, Минтрансе, Росреестре и других.

Космические системы ДЗЗ позволяют за короткое время получить необходимые данные с больших площадей, в том числе труднодоступных и опасных участков.

— Мировая тенденция — получение информации о нашей планете практически в режиме реального времени, — добавляет Олег Никонов. — Поэтому сейчас вокруг Земли летает уже около 400 космических аппаратов ДЗЗ. Российские спутники — в числе лучших в мире.

— В настоящее время по заказу Госкорпорации «Роскосмос» ВНИИЭМ приступил к созданию еще двух космических аппаратов серии «Канопус-В»,— подхватывает начальник отдела ВНИИЭМ Павел Столяренко. — Эти аппараты будут отличаться от предыдущих «Канопусов», на них будет установлена принципиально новая целевая аппаратура.

Боевая фантастика из 1941-го

В сентябре самого трудного года Великой Отечественной войны немецкие танки шли на Москву прямым ходом. Казалось, спасти столицу СССР могло только чудо. Его и предложил будущий классик советской фантастики, автор «Пылающего острова» и «Дара Каиссы» 35-летний Александр Казанцев. Писатель, придумавший привычные теперь всем нам слова «инопланетянин» и «вертолет», в 1941-м работал под началом выдающегося советского ученого-электромеханика, профессора Андроника Иосифьяна в Особом конструкторском бюро Всесоюзного электротехнического института.

Даже сегодня идея применения для военных целей боевых роботов считается новой и перспективной. А в 1941-м предложение военного инженера 3-го ранга Казанцева могли посчитать совсем уж ненаучной фантастикой. Как такое возможно — уничтожать бронетехнику врага сухопутными торпедами? Но к идее прилагались расчеты, чертежи и заключение профессора Иосифьяна: дистанционно-управляемые торпеды-танкетки способны подрывать вражеские танки и ДЗОТы, а также успешно применяться в уличных боях.

В Государственном комитете обороны решение приняли быстро. 24 сентября 1941 года в Москве был создан Государственный союзный завод № 627 Его директором назначили Иосифьяна, а главным инженером — Казанцева. Дистанционно управляемые (!!!) танкетки к Битве за Москву не поспели. Столицу спасло другое чудо — массовый героизм, проявленный советскими солдатами. Но самоходные торпеды Казанцева жгли танки вермахта в Крыму и подрывали немецкие ДЗОТы при прорыве блокады Ленинграда. Правда, широкого применения на фронтах они не нашли: на том уровне техники и технологий проще было выпускать Т-34. Сохранились две такие танкетки, одна выставлена в Музее Победы на Поклонной горе, другая — на территории ВНИИЭМ.

Выросшая из военного завода № 627 космическая корпорация продолжает его традиции — делает фантастику былью, идет на несколько шагов впереди времени.

На четырех «китах»

ВНИИЭМ является одним из мировых лидеров в создании космической техники, здесь создаются одни из лучших комплексов дистанционного зондирования Земли. Но не только этим славна московская космическая корпорация.

— Первый орден — Трудового Красного Знамени — ВНИИЭМ получил за полет Юрия Гагарина, — рассказывает доктор технических наук, генеральный директора АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко. — У нас было разработано электрооборудование для ракеты Р-7. А в 1964-м получена Государственная премия СССР за создание электрооборудования для ядерного реактора Нововоронежской атомной электростанции. В 1986-м коллектив наградили орденом Ленина за масштабную работу в интересах флота. Еще ВНИИЭМ впереди всех в конструировании специальных электромеханических устройств для газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Уникальная многопрофильность ВНИИЭМ, эти четыре «кита», на которых держится корпорация, помогли ей выживать и не сдавать передовых позиций в науке и технике в самые трудные годы.

— После окончания МИРЭА в 1988-м я начал работать инженером на одном из космических предприятий, и как раз в это время страна перестала интересоваться освоением космоса, — вспоминает Александр Чуркин, главный конструктор космических систем и комплексов метеорологического назначения. — А у меня дочь родилась, за ней — сын. По тем деньгам я, молодой специалист, получал 1,5 тысячи рублей. Даже на макароны не хватало. Повезло: перешел работать во ВНИИЭМ. Зарплата сразу стала 7 тысяч рублей. Когда не давало государство денег «на космос», предприятие держалось на деньгах атомщиков и газовиков. При этом развивались все направления деятельности. Я вам как инженер скажу: система тем более устойчива, чем больше у нее точек опоры. Мы нигде не «провалились».

Запас прочности корпорации сопрягается с запасом прочности всей производимой ей продукции. Разработанное и изготовленное на Соколиной горе в Москве электрооборудование информационных систем, систем управления и защиты десятков ядерных реакторов АЭС в России, Китае, Чехии, Финляндии, Индии, Словакии, Венгрии, Армении, Болгарии работает безотказно. Беспрерывно крутятся сверхмощные электромагнитные подшипники с аппаратурой управления в аналоговом и цифровом исполнении на газоперекачивающих агрегатах. Нет нареканий на инновационное электрооборудование для морского флота. Рассчитанные на 5 лет работы космические аппараты ВНИИЭМ передают информацию и после окончания всех гарантийных сроков.

От +140 до –160 по Цельсию

Глава Корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриденко показал мне «кусочек» космоса в Москве.

— В этой термовакуумной камере все наши спутники проходят «курс молодого бойца», — объяснил он. — Здесь моделируются условия реального космоса. С одной стороны космический аппарат до плюс 150 градусов нагревает искусственное Солнце, с другой — жуткий космический холод, минус 135 по Цельсию. Спутник проходит на земле большой комплекс испытаний. Только когда его аппаратура не выдает ни единого сбоя, мы готовим аппарат к отправке на космодром.

28 апреля 2016 года за первым космическим запуском с нового российского космодрома Восточный наблюдал президент Владимир Путин.

— Запущенный с Восточного первый аппарат — наш, — говорит Леонид Алексеевич. — Научный спутник «Ломоносов» на базе платформы «Канопус» был создан специалистами ВНИИЭМ в содружестве с учеными Московского государственного университета.

Сейчас в Корпорации ВНИИЭМ готовят новый космический аппарат ДЗЗ, который должен стать элитным не только в России, но и во всем мире.

— Это совместный российско-белорусский проект, партнерами в нем выступают наши давние друзья из минского ОАО «Пеленг», — продолжает Леонид Макриденко. — Они делают превосходную оптику, наша задача — платформа и грамотная «увязка» всей аппаратуры и оборудования. Пространственное разрешение у нового спутника будет уникальным: с высоты 500 километров он способен «увидеть» на поверхности Земли объекты размером всего лишь 35 на 35 сантиметров!

Создание и запуск российско-белорусского космического аппарата позволит создать на его основе новую космическую систему дистанционного зондирования Земли. Это будет научный и технологический прорыв, каких в космической истории современной России еще не было.

Мотивация

...В монтажно-испытательном корпусе ВНИИЭМ — много молодых инженеров и рабочих. Спросил у Леонида Алексеевича: деньгами он молодежь заманивает?

— Не только это зовет выпускников лучших вузов заниматься разработкой космической техники, — говорит он. — Вот недавно один конструктор, 34 года ему, сильно затянул со сроками сдачи важного проекта, и я в запале ему пригрозил: не дам тебе премии! Он на меня посмотрел и говорит спокойно: «А вы, Леонид Алексеевич, думаете, что я здесь из-за денег работаю?! Мне — интересно!» В общем, не смог я его лишить премиальных, рука не поднялась...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»:

— Есть факторы, которые говорят в пользу расширения рынка сервисных космических услуг. Этому способствует развитие возможностей группировки орбитальных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Сегодня качество оптики и передачи сигнала, качество радиолиний неуклонно растет, и это уже привело к тому, что мы можем получать из космоса гораздо больше постоянно обновляемой информации. Объективный объектовый мониторинг и контроль позволяет нам быть в курсе строительства и поддержания состояния автомобильных и железных дорог, морских и речных транспортных маршрутов, перевозки различных товаров, движения транспорта, контейнеров, местонахождение и состояние которых можно установить в любой конкретный момент. Крайне востребованным является космический сервис интернета вещей.

ЛИДЕРЫ

В Москве работают 33 крупных и средних предприятий космической отрасли. В их числе известные на весь мир:

■ АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева»

■ Государственный научный центр Российской Федерации — федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша»

■ ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина»

■ ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш»

■ АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А. Г. Иосифьяна»

■ АО «Корпорация «Московский институт теплотехники»

■ АО «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

■ АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»

■ АО «Научно-производственное предприятие «Квант»

■ АО «Российские космические системы»

■ АО «Научно-исследовательский институт точных приборов».

В этих организациях трудятся около 30 000 москвичей. По итогам 2019 года общая стоимость произведенной ими продукции составила 138,3 миллиарда рублей.

СПРАВКА

В военные годы это предприятие стало первым в нашей стране заводом, где одновременно были развернуты научные, проектно-конструкторские подразделения и производство. Историческое наименование — Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики — было получено в 1959 году, а в 1963 году успешным запуском двух спутников «Космос-14» и «Космос-23» ВНИИЭМ заявил о себе как о космической фирме. Позже на Соколиной горе в Москве были созданы несколько поколений автоматических космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Среди них — гидрометеорологические КА серии «Метеор», «Метеор-Природа», «Ресурс-О», первый в России геостационарный гидрометеорологический аппарат «Электро», спутники для мониторинга техногенных и природных катастроф типа «Канопус-В».

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