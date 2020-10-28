Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Последний из оставшихся в российской гражданской авиации самолет Ту-154 выполнил свой последний полет. Об этом пресс-служба перевозчика, компании «Алроса» сообщила в среду, 28 октября.

Борт доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный, где находится штаб-квартира перевозчика, в Новосибирск.

— За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании «Алроса» Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты, — приводит РИА Новости сообщение «Алросы».

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Генеральный директор компании Андрей Гулов отметил, что у Ту-154 истекает срок действия сертификата летной годности. После вывода воздушного суда из эксплуатации оно останется в новосибирском аэропорту Толмачево. Далее будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Первый полет самолета состоялся 3 октября 1968 года, эксплуатация стартовала 9 февраля 1972 года. Ту-154 был самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским лайнером.

В 2002 году последний борт принадлежал Мирнинскому авиапредприятию. В 2013-м он пополнил авиапарк «Алросы».

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