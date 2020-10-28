Москвичей научат рисовать в рамках проекта «Арт-субботы» на ВДНХ 31 октября

/ Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

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Жители столицы смогут научиться рисовать на ВДНХ в субботу, 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Моя история».

Отмечается, что в рамках третьего по счету творческого конкурса для всей семьи «Арт-субботы» москвичи изучат новые техники рисунка, а также смогут впервые опробовать свои силы в изобразительном искусстве, передает агентство городских новостей «Москва».

— Вспомнить школьные уроки ИЗО предлагается всем участникам мастер-класса «Силуэтная живопись акварелью», с которого стартует программа грядущей арт-субботы 14:00. На занятии мастер познакомит участников с понятием «силуэт» и особенностями рисования акварелью, пошагово продемонстрирует, как создаются акварельные рисунки, — говорится в сообщении.

Все материалы, необходимые на мастер-классе, предоставляются бесплатно. На мероприятие необходимо зарегистрироваться заранее на сайте.

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