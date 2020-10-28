Роскомнадзор вновь призвал западные компании прекратить цензуру российских СМИ

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Роскомндазор еще раз потребовал от американских компаний Facebook, Google и Twitter перестать цензурировать российские СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.

РКН напомнил, что московский суд ранее признал актом цензуры ограничение компанией Google LLC доступа россиян к фильму «Беслан», размещенному на YouTube.

— В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ, — указано в заявлении организации.

Утверждается, что интернет-компании ограничивают доступ к материалам примерно 20 российских СМИ. РКН отмечает, что предыдущее требование было проигнорировано.

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