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Пассажир автобуса и таксист в Красноярске устроили драку прямо на дороге
Фото: depositphotos.com

Пассажир автобуса и таксист в Красноярске устроили драку прямо на дороге

Ростислав Зубков

Происшествия

В Красноярске пассажир автобуса и водитель такси подрались после того, как последний подрезал машину. Об инциденте пишет prmira.ru.

По данным портала, конфликт произошел в среду, 28 октября. Незадолго до конфликта автобус подъезжал к светофору, как вдруг перед ним резко остановилось такси. Желая не допустить аварии, водитель автобуса резко затормозил, но при этом несколько находившихся в салоне пассажиров, в том числе ребенок, ударились.

Сначала пассажиры обвинили водителя в нерасторопности, на что тот призвал винить таксиста. Затем один из пассажиров автобуса, отец пострадавшего ребенка, выскочил наружу и направился к такси. В результате мужчина и таксист подрались прямо на дороге. Их разняли очевидцы.

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