Таксиста избили во время конфликта на дороге на юго-востоке Москвы
Водителя такси избил неизвестный мужчина во время конфликта на дороге на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 28 октября.
Инцидент произошел около дома № 95 по Волгоградскому проспекту 27 октября.
По данным полиции, между мужчиной, который управлял автомобилем такси «Киа Рио», и водителем ГАЗ-А23R22 произошел дорожный конфликт. В результате неизвестный мужчина избил таксиста. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами головы и переломами.
Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО мужчина открыл огонь по соседям. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, инцидент произошел на улице Николо-Хованской. В результате произошедшего один человек пострадал, его госпитализировали.
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