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Таксиста избили во время конфликта на дороге на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Таксиста избили во время конфликта на дороге на юго-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 95Карта всех событий

Водителя такси избил неизвестный мужчина во время конфликта на дороге на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 28 октября.

Инцидент произошел около дома № 95 по Волгоградскому проспекту 27 октября.

По данным полиции, между мужчиной, который управлял автомобилем такси «Киа Рио», и водителем ГАЗ-А23R22 произошел дорожный конфликт. В результате неизвестный мужчина избил таксиста. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами головы и переломами.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО мужчина открыл огонь по соседям. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, инцидент произошел на улице Николо-Хованской. В результате произошедшего один человек пострадал, его госпитализировали.

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