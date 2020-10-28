Таксиста избили во время конфликта на дороге на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 95 Карта всех событий

Водителя такси избил неизвестный мужчина во время конфликта на дороге на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 28 октября.

Инцидент произошел около дома № 95 по Волгоградскому проспекту 27 октября.

По данным полиции, между мужчиной, который управлял автомобилем такси «Киа Рио», и водителем ГАЗ-А23R22 произошел дорожный конфликт. В результате неизвестный мужчина избил таксиста. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами головы и переломами.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО мужчина открыл огонь по соседям. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, инцидент произошел на улице Николо-Хованской. В результате произошедшего один человек пострадал, его госпитализировали.

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