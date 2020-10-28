Задержан подозреваемый в краже денег из сумки пассажира московского метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

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Сотрудники уголовного розыска столичного метро задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег у пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене в среду, 28 октября.

По версии полиции, злоумышленник в июле 2020 года в вестибюле станции «Водный стадион» похитил из сумки 59-летнего пассажира деньги. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий из ближнего зарубежья. Деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемый находится под стражей, добавили в пресс-службе.

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