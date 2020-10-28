Сергей Собянин сообщил, что дорогу между Щербинкой и Бутово откроют до конца года

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

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Соединяющую столичные районы Щербинку и Южное Бутово дорогу запустят до конца 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте в среду, 28 октября.

— До конца года откроем участок трассы, соединяющий Щербинку и Южное Бутово. Дорогу очень ждут жители Щербинки — добираться до станций Бутовской линии метро можно будет за 5-7 минут, плюс запустим по дороге общественный транспорт, — отметил глава города.

Столичный мэр уточнил, что эта трасса станет первым участком дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка», которая в будущем свяжет Калужское и Варшавское шоссе, а также разгрузит местные трассы.

Сергей Собянин добавил, что с момента присоединения новых территорий в ТиНАО уже построили свыше 200 километров дорог. За три года планируется построить еще 300 километров трасс.

Это первый участок трассы "Воскресенское - Каракашево - Щербинка", которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе и разгрузит местные дороги. Всего с момента присоединения новых территорий построили в ТиНАО больше 200 км дорог, до конца 2023 года планируем добавить еще около 300 км. pic.twitter.com/w2BhGbRKte — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 28, 2020

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