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Сергей Собянин сообщил, что дорогу между Щербинкой и Бутово откроют до конца года
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин сообщил, что дорогу между Щербинкой и Бутово откроют до конца года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Московский, квартал № 47Карта всех событий

Соединяющую столичные районы Щербинку и Южное Бутово дорогу запустят до конца 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте в среду, 28 октября.

— До конца года откроем участок трассы, соединяющий Щербинку и Южное Бутово. Дорогу очень ждут жители Щербинки — добираться до станций Бутовской линии метро можно будет за 5-7 минут, плюс запустим по дороге общественный транспорт, — отметил глава города.

Столичный мэр уточнил, что эта трасса станет первым участком дороги «Воскресенское — Каракашево — Щербинка», которая в будущем свяжет Калужское и Варшавское шоссе, а также разгрузит местные трассы.

Сергей Собянин добавил, что с момента присоединения новых территорий в ТиНАО уже построили свыше 200 километров дорог. За три года планируется построить еще 300 километров трасс.

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ЩербинкаСергей Собяниндорога
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