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Двое обвиняемых в похищении человека предстанут перед судом в Подмосковье
Фото: depositphotos.com

Двое обвиняемых в похищении человека предстанут перед судом в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В подмосковном городе Мытищи перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 28 октября.

Следствие установило, что 28 марта этого года обвиняемые насильно посадили мужчину в машину, отвезли его в лес, где потребовали «вернуть долг» в размере 50 тысяч долларов США.

После этого злоумышленники отвезли пострадавшего в квартиру в Балашихе, где удерживали насильно и вымогали деньги у родственников похищенного. Правоохранителям удалось задержать мужчин, причастных к совершению указанного преступления. Все доказательства по делу были собраны, дело передано в суд, уточнили в пресс-службе.

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Мытищипохищениесуд
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