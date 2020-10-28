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Светличная ответила на предложение российской модели Кравец переехать к ней домой
Фото: Александра С. Тархова, «Вечерняя Москва»

Светличная ответила на предложение российской модели Кравец переехать к ней домой

Захар Чайченко

Звезды

Актриса Светлана Светличная ответила на предложение российской модели Алены Кравец переехать к ней домой. Несмотря на то что кинозвезда ответила отказом, она все же поблагодарила Кравец за проявленную чуткость и милосердие.

— Я сейчас стараюсь, чтобы меня защищала полиция. А дом я свой люблю, и я не могу в таком возрасте менять постель. Я такой человечек, да. Спасибо ей. Она очень добрая, теплая и красивая. Она настоящая. Ей привет огромный от меня и поклон. Спасибо за заботу, — призналась Светличная.

Напомним, что ранее Светличная рассказала о том, как на ее жизнь покушалась внучка Мария. По словам знаменитости, ее родственница пришла домой с компанией незнакомцев, однако после их ухода Светлана обнаружила в доме шарики с опасной ртутью, ставшие причиной недомогания артистки. Звезда экрана уверена в том, что сын Алексей, его супруга Ольга и внучка Мария хотят заполучить ее квартиру и не собираются ждать естественной смерти актрисы.

В заключение заслуженная артистка РСФСР пояснила, что сложившаяся ситуация с ее родственниками усугубилась. К числу тех, кто хочет завладеть ее имуществом, присоединился двоюродный брат звезды, передает 5-tv.ru.

Читайте также: «Меня покалечили»: Светличная заявила о покушении внучки на нее из-за квартиры

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