Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Астролог объяснила, как судьба родителей влияет на жизнь детей
Фото: pexels.com / Elly Fairytale

Астролог объяснила, как судьба родителей влияет на жизнь детей

Юлия Захарова

Общество

Судьба родителей во многом предопределяет судьбу их детей. Об этом рассказала экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

По ее словам, многие основы жизни закладывает ребенку мать. Если ей удастся привить малышу уверенность в себе и обеспечить его защищенность, в будущем он сможет достигать успехов, слышать и удовлетворять свои желания. Это позволит обрести стабильный эмоциональный фон.

— Дети в значительной степени повторяют судьбу своих родителей, но все это происходит из-за схожести кармы. Изначально именно душа ребенка выбирает ту семью, в которой ему нужно родиться, чтобы выполнить те или иные кармические задачи, — отметила Гехман.

Экстрасенс добавила, что благополучие человека зависит от его отношений с родителями. В частности, особенно важны связи дочери с отцом и сына с матерью, которые формируют основу будущей личной жизни. Как подчеркнула астролог, проблемы в данных связках могут привести к сложностям в отношениях с партнером.

В заключение Гехман рекомендовала детям поддерживать общение с родителями, чтобы сохранять материальное и психологическое благополучие, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Кто такие вундеркинды и как воспитать ребенка-гения, не лишив его детства

семьяотношенияастролог
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Все мнения
О проекте