«Может накрыть»: Малышева объяснила, почему нужно бояться четвертой волны COVID-19

Фото: youtube.com / Жить здорово!

Российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему людям стоит опасаться четвертой волны коронавируса. По ее словам, первая волна любой инфекции происходит подобно вспышке, а вторая — всегда меньше первой.

— Но все эти волны накрывает так называемая четвертая волна. Это ситуация, когда в стране резко возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, дети болеют теми болезнями, от которых защищали прививки. Безработица растет семимильными шагами. И эта волна действительно может накрыть, — заявила Малышева.

Главный кардиолог России, академик РАН Евгений Шляхто заявил, что за девять месяцев 2020 года от коронавируса умерли полтора миллиона человек. В то время как от сердечно-сосудистых заболеваний за тот же период скончались 17 миллионов человек.

— Сейчас от инфарктов и инсультов умирает в 15–20 раз больше, чем от коронавируса, — заявила Малышева.

Если сейчас человек почувствовал, что у него проблемы с сердцем, он должен немедленно обратиться за помощью в скорую. Главное сейчас — не допустить ухудшения доступности помощи больным с сердечно-сосудистыми патологиями, заявил Шляхто.

Видео опубликовано на YouTube.

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