Пожарные спасли ребенка из огня в районе Гольяново

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Байкальская улица, 41к1 Карта всех событий

Двух человек, в том числе ребенка, спасли из пожара в квартире жилого дома в районе Гольяново. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве в среду, 28 октября.

Огонь появился в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Байкальской.

— Горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров, — говорится на сайте ведомства.

Фото: mchs.gov.ru / ГУ МЧС по Москве

Пожарные вытащили из огня взрослого и ребенка. Третьего человека спасти не удалось, он погиб.

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