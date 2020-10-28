Пожарные спасли ребенка из огня в районе Гольяново
Россия, Москва, Байкальская улица, 41к1 Карта всех событий
Двух человек, в том числе ребенка, спасли из пожара в квартире жилого дома в районе Гольяново. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве в среду, 28 октября.
Огонь появился в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Байкальской.
— Горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров, — говорится на сайте ведомства.
Пожарные вытащили из огня взрослого и ребенка. Третьего человека спасти не удалось, он погиб.
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